Угадай корень уравнения 5 минус икс умножить на икс равно 1 и Выполни проверку
Математика
Угадай корень уравнения 5 минус икс умножить на икс равно 1 и Выполни проверку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-х*х=1 5-4*1=1 Корень уравнения 4 и 1
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