В школе 900 учеников.Причем1/3часть всех учащихся поедет в детский лагерь,а половина остальных ребят будет работать в парке.Сколько школьников будет работать в парке?
Математика
В школе 900 учеников.Причем1/3часть всех учащихся поедет в детский лагерь,а половина остальных ребят будет работать в парке.Сколько школьников будет работать в парке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем одну третью от 900(узнаем сколько ребят поедет в лагерь) 900*=300(чел)-поедут в лагерь 2)900-300=600 человек будут работать в парке Ответ:600 человек
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