Главная мысль стиха Пушкина поэт

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Главная мысль стиха Пушкина поэт
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Гость:
Каково стиха Пушкина ответь и отвечу
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