Пооооомоооогиитеее!!!!!! нужно написать интересное сообщение про "Салавата Юлаева" сроооооччччноооо!!!!!

Гость: Гость:

.Салават Юлаев башк. Салауат Юлай улы Дата рождения: 16 июня 1754 Место рождения: деревня Текеево, Шайтан-Кудеевская волость, Уфимская провинция, Оренбургская губерния, Российская империя Гражданство: Российская империя Дата смерти: 8 октября 1800 (46 лет) Место смерти: Балтийский Порт, Эстляндская губерния, Российская империя Отец: Юлай Азналин Салава́т Юла́ев (башк. Салауат Юлаев; 16 июня 1754[1] — 8 октября 1800[2]) — национальный герой Башкортостана, один из руководителей Крестьянской войны 1773—1775 гг. , сподвижник Емельяна Пугачёва. Поэт-импровизатор (сэсэн). Содержание Биография Салават Юлаев родился в 1754 году в деревне Текеево Шайтан-Кудеевской волости Уфимской провинции Оренбургской губернии (ныне Салаватский район Башкортостана) . Деревня Текеево до наших дней не сохранилась. В ходе подавления крестьянского восстания, деревню Текеево, как и многие другие деревни, население которых участвовало в восстании, сожгли карательные отряды императрицы Екатерины. Салават Юлаев происходил из потомственных тархан рода Шайтан-Кудей, в каждом поколении которого были тарханы, муллы, абызы, батыры, возглавлявшие башкирские восстания. Его отец — старшина Шайтан-Кудейской волости Сибирской дороги Юлай Азналин в 1772 году участвовал в боях с польскими конфедератами в составе трехтысячного отряда башкирской конницы, направленного в Польшу в помощь русской армии. Храбрость и отвага Юлая Азналина была отмечена военной наградой. Юлай Азналин боролся с губернскими чиновниками, которые склоняли башкир к продаже земель для строительства заводов. Его непримиримая борьба с несправедливым расхищением башкирских земель оказала на Салавата Юлаева большое влияние. Отцу Салават был обязан и образованием: он писал на языке тюрки [3], владел и русским языком, не испытывая трудностей в командовании многонациональными повстанческими отрядами. В 1768 году Оренбургский губернатор князь Путятин назначил Юлая Азналина старшиной башкирской команды Шайтан-Кудейской волости Сибирской дороги Уфимской провинции [4]. Но вскоре у Юлая купцом Твердышевым, пожалованным в коллежские асессоры, незаконно была отнята земля под Симский завод и деревни, поэтому Юлай Азналин и его девятнадцатилетний сын Салават в 11 ноября 1773 года в составе Стерлитамакского башкирско-мишарского карательного корпуса добровольно перешли на сторону повстанцев и встали под знамена Емельяна Пугачева, подхватив обещания Пугачева исполнить многовековые чаяния башкирского народа — вернуть захваченные земли, сохранить религию и возможность жить по своим обычаям. [править] Война Когда Салават Юлаев в Бердской крепости предстал перед Пугачевым, ему было 19 лет. С этого дня и до ареста, 25 ноября 1774 года (всего 1 год и 15 дней) он находился в центре событий Крестьянской войны. Салават руководил многими ключевыми событиями этой войны. Сохранившиеся документы свидетельствуют о личном участии Салавата Юлаева в более чем двадцати сражениях. Он отличился тем, что взял Симский и Катавский заводы, был разбит под Челябинской крепостью, участвовал в осаде Оренбурга, однако был разбит, сжег Красноуфимскую крепость. За год с небольшим Салават участвовал в 28 сражениях, 11 из них он провел самостоятельно, остальные в составе Главного войска Емельяна Пугачева. Не все 11 самостоятельных сражений с регулярными войсками завершались победой Салавата. Были и поражения, но, в отличие от других предводителей Крестьянской войны, Салават ни разу не допускал полного разгрома своего войска. Ему каждый раз удавалось сохранить основные силы войска, в кратчайший срок восстановить боевые порядки и снова участвовать в сражениях. Салават Юлаев руководил восстанием в Башкортостане до ноября 1774 года. 18 января 1774 со своим отрядом