Какие две враждебные группировки европейских государств сложились во второй пол??вине 18 века?

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На рубеже 19-го и 20-го веков в Европе сложились две враждебные группировки держав – одна во главе с Германией и другая во главе с Англией. Германия, опасаясь усиления России, заключила союз с Австро-Венгрией. В 1882 году к союзу Германии и Австро-Венгрии примкнула Италия. Сложилась одна из враждебных группировок в Европе, получившая название «Тройственный союз» и была направлена против России и Франции.