Какие две враждебные группировки европейских государств сложились во второй пол??вине 18 века?
История
Какие две враждебные группировки европейских государств сложились во второй пол??вине 18 века?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На рубеже 19-го и 20-го веков в Европе сложились две враждебные группировки держав – одна во главе с Германией и другая во главе с Англией. Германия, опасаясь усиления России, заключила союз с Австро-Венгрией. В 1882 году к союзу Германии и Австро-Венгрии примкнула Италия. Сложилась одна из враждебных группировок в Европе, получившая название «Тройственный союз» и была направлена против России и Франции.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Имеется шифр, при использовании которого каждой цифре ставится в соответствие оп??еделенная буквенная последовательность: 1 - AB 2 - CA 3 - AB...
Русский язык
Русский язык
Я лежу в зеленой траве, вдыхаю влажный запах земли и растений. Вижу, как по коленча??ым стеблям высоких травинок неторопливо движутся насекомые. Бе...
Математика