Имеется шифр, при использовании которого каждой цифре ставится в соответствие оп??еделенная буквенная последовательность: 1 - AB 2 - CA 3 - ABC 4 - CAB 5 - BC 6 - ABB 7 - BCC Сколько вариантов расшифровки существует для ...
Информатика
Имеется шифр, при использовании которого каждой цифре ставится в соответствие оп??еделенная буквенная последовательность: 1 - AB 2 - CA 3 - ABC 4 - CAB 5 - BC 6 - ABB 7 - BCC Сколько вариантов расшифровки существует для буквенной последовательности ABCABBCCABCBCC, если каждая цифра может встречаться в результате расшифровки любое количество раз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я нашёл 3 варианта: 1) ABC AB BC CA BC BCC = 315257 2) ABC AB BCC ABC BCC = 31737 3) AB CAB BC CA BC BCC = 145257
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