бактериальной клетке могут быть компоненты А)пили б) рибосома в)лизосома г) хром??сома д) все ответы верны
Биология
бактериальной клетке могут быть компоненты А)пили б) рибосома в)лизосома г) хром??сома д) все ответы верны
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