He/wash/dishes/Does/sometimes?/the
Английский язык
He/wash/dishes/Does/sometimes?/the
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если перевод,то он / мытья / посуда / ли / иногда /?
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