Какую температуру алюминия можно нагреть от 15 до 75 градусов,если сжечь 250 г мазута,вся теплота идёт на нагревание алюминия.Пожалуйста помогите с решением

Физика
Какую температуру алюминия можно нагреть от 15 до 75 градусов,если сжечь 250 г мазута,вся теплота идёт на нагревание алюминия.Пожалуйста помогите с решением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T1=15g t2=75g m=250g=0,25kg Q=? Q=cm(t2-t1) c=920Дж/кг*Градус Q=920*0,25(75-15) Q=230*11500=11,5кДж
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