Какую температуру алюминия можно нагреть от 15 до 75 градусов,если сжечь 250 г мазута,вся теплота идёт на нагревание алюминия.Пожалуйста помогите с решением

Физика

Какую температуру алюминия можно нагреть от 15 до 75 градусов,если сжечь 250 г мазута,вся теплота идёт на нагревание алюминия.Пожалуйста помогите с решением

Автор: Гость