Помогите, пожалуйста! Написать реакцию. Напишите реакцию веществ и уровняйте ее. K2So3+HNo3 CaCl2+Na2Co3

Химия
Помогите, пожалуйста! Написать реакцию. Напишите реакцию веществ и уровняйте ее. K2So3+HNo3 CaCl2+Na2Co3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K2SO3+2HNO3=2KNO3+H2O+SO2  CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2NaC

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