Помогите, пожалуйста! Написать реакцию. Напишите реакцию веществ и уровняйте ее. K2So3+HNo3 CaCl2+Na2Co3

Химия

Помогите, пожалуйста! Написать реакцию. Напишите реакцию веществ и уровняйте ее. K2So3+HNo3 CaCl2+Na2Co3

Автор: Гость