Угадайте два корня уравнения |x-4|=5 И сделайте проверку

Математика
Угадайте два корня уравнения |x-4|=5 И сделайте проверку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассмотри 2 случая.х-4=5 и х-4=-5.Это из определения модуля.Решай уравнения.Ответы 9 и -1
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