Угол А треугольника АВС равен 45 градусов, а угол С в 4 раза больше угла В. Найдите градусную меру углов В и С.

Математика

Угол А треугольника АВС равен 45 градусов, а угол С в 4 раза больше угла В. Найдите градусную меру углов В и С.

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