Угол А треугольника АВС равен 45 градусов, а угол С в 4 раза больше угла В. Найдите градусную меру углов В и С.

Математика
Угол А треугольника АВС равен 45 градусов, а угол С в 4 раза больше угла В. Найдите градусную меру углов В и С.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По условию ∠С = 4∠В,(1)  так как ∠А+∠В+∠С = 180°, то  ∠В = 180°-∠А-∠С ∠В = 180°-45°-∠С ∠В=135°-∠С (2) подставим (2)  в (1) ∠С = 4(135°-∠С) ∠С=540° - 4∠С 5∠С = 540° ∠С = 540°:5 ∠С =108° тогда ∠В = 108°:4 = 27° Ответ: 27°,  108°
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