CH4+H2O=CO+H2 и C+H2O=CO+H2 назвать в данных формулах только окислитель
Химия
CH4+H2O=CO+H2 и C+H2O=CO+H2 назвать в данных формулах только окислитель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СH4 + H2O = CO + H2Окислитель H(+)С + Н2О = СО + Н2Окислитель: H(+)
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