Уголки-угольки,шест-шесть,банка-банька,мел-мель.как обозначена на письме мягкость согласных звуков
Русский язык
Уголки-угольки,шест-шесть,банка-банька,мел-мель.как обозначена на письме мягкость согласных звуков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мягкий знак , заглушает ту букву перед которой он стоит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Литература
Геометрия
Русский язык
Сочинение моя собака.50 баллов.Не шутка. Параметры пса. Мальчик,черный цвет,на гр??ди белая полоска,любит играть,знает все команды,Рыжие лапки ...