Уголки-угольки,шест-шесть,банка-банька,мел-мель.как обозначена на письме мягкость согласных звуков

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Уголки-угольки,шест-шесть,банка-банька,мел-мель.как обозначена на письме мягкость согласных звуков
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Мягкий знак , заглушает ту букву перед которой он стоит 
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