Укажи частное и остаток, которые получатся при делении 6 на 8
Математика
Укажи частное и остаток, которые получатся при делении 6 на 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/8=0(ост6) проверяю 0·8+6=6
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