Укажи имя прилагательное в форме женского рода, единственного числа, винительног?? падежа. 1 По звериной (тропе) 2 Добрую (подругу) 3 Красивое (растение)
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Укажи имя прилагательное в форме женского рода, единственного числа, винительног?? падежа. 1 По звериной (тропе) 2 Добрую (подругу) 3 Красивое (растение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звериной,доброй,красивого.
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