Укажи падеж и число имён прилагательных с пропущенными окончаниями.
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Укажи падеж и число имён прилагательных с пропущенными окончаниями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ярко -золотые им.п мн.ч невысоких предл.п мн.ч матово-бледных прндл.п мн.ч по глинистым д.п мн.ч золотые им.п мн.ч на чёрной предл.п ед.ч голой предл.п ед.ч
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