Укажи потребителя лесной экосистемы. 1) заяц 2)ель 3) дождевой червь
Биология
Укажи потребителя лесной экосистемы. 1) заяц 2)ель 3) дождевой червь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятнее всего это заяц,потому Что он потребляет кору,водичку и.т.л
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