Укажи склонение и спряжение. 1. серенький шарик под лавкою шарит. 2. хвост с узорами, сапоги со шпорами. 3. с хозяином дружит, дом сторожит, живёт под крылечком, хвост колечком. 4. одной ручкой всех встречает, другой ручкой про...
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Укажи склонение и спряжение. 1. серенький шарик под лавкою шарит. 2. хвост с узорами, сапоги со шпорами. 3. с хозяином дружит, дом сторожит, живёт под крылечком, хвост колечком. 4. одной ручкой всех встречает, другой ручкой провожает. напиши отгадки.
Ответ(ы) на вопрос:
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Склонения 1 склонение — имена существительные мужского и женского и среднего рода 2 склонение - сущ. среднего рода с нулевым окончанием 3 слонение- сущ. женского рода с нулевым окончанием
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