Укажи склонение и спряжение. 1. серенький шарик под лавкою шарит. 2. хвост с узорами, сапоги со шпорами. 3. с хозяином дружит, дом сторожит, живёт под крылечком, хвост колечком. 4. одной ручкой всех встречает, другой ручкой про...

Русский язык
Укажи склонение и спряжение. 1. серенький шарик под лавкою шарит. 2. хвост с узорами, сапоги со шпорами. 3. с хозяином дружит, дом сторожит, живёт под крылечком, хвост колечком. 4. одной ручкой всех встречает, другой ручкой провожает. напиши отгадки.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Склонения  1 склонение — имена существительные мужского и женского и среднего рода  2 склонение - сущ. среднего рода с нулевым окончанием 3 слонение- сущ. женского рода с нулевым окончанием 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
По карте полушарий определите положение Альпийского-Гималайского горного пояса. Какими горами представлен этот пояс?
Ответить
Математика
Заполните таблицу a , 0,1 , 0,2 , 0,3 , 0,4 , 0,5
Ответить
Математика
Какое окончание в слове столица??
Ответить
Математика
Решите уравнение с модулем |x-2|=4
Ответить
Математика
Раставь в комнате 12 стульев так, чтобы в доль двух стен стояло по 4 стула, а вдоль одной 6 стульев
Ответить