Укажи все виды информации по способу получения.... а) графическая, б) зрительная, в) ??луховая, г) звуковая, д) обонятельная, е) осязательная, ё) вкусовая, ж) текстовая, з) численная
Информатика
Укажи все виды информации по способу получения.... а) графическая, б) зрительная, в) ??луховая, г) звуковая, д) обонятельная, е) осязательная, ё) вкусовая, ж) текстовая, з) численная
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Гость:
Ттоесть написать как эту каждую информацию получают
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