Укажи все виды информации по способу получения.... а) графическая, б) зрительная, в) ??луховая, г) звуковая, д) обонятельная, е) осязательная, ё) вкусовая, ж) текстовая, з) численная

Информатика

Укажи все виды информации по способу получения.... а) графическая, б) зрительная, в) ??луховая, г) звуковая, д) обонятельная, е) осязательная, ё) вкусовая, ж) текстовая, з) численная

Автор: Гость