Укажиье какие имена существительныене относятся ко второму склонению.А)путь..Б)дедушкаВ)существительные на мяГ)дитя

Русский язык
Укажиье какие имена существительныене относятся ко второму склонению.А)путь..Б)дедушкаВ)существительные на мяГ)дитя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 склонение: а)-путь в)-существительное Остальные два принадлежат 1 склонению.
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