Приведите 20 примеров книжных слов высокого стиля! Очень надо, зарание спасибо)))))0)

Русский язык
Приведите 20 примеров книжных слов высокого стиля! Очень надо, зарание спасибо)))))0)
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Гость:
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