Укажите класс органических соединений к которому относится каждое из веществ CH2=CH-COOH,CH3OH,CH2OH-CH2OH,C2H5COOH

Химия
Укажите класс органических соединений к которому относится каждое из веществ CH2=CH-COOH,CH3OH,CH2OH-CH2OH,C2H5COOH
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первое и четвёртое вещества — карбоновые кислоты. Соответственно пропеновая и пропановая. Второе и третье вещества — спирты. Соответственно метанол и этандиол (его чаще называют этиленгликолем).
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