1302.... даю 50 баллов

Математика
1302.... даю 50 баллов
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Ответ(ы):
Гость:
№1. х+(6 2/5-4,91)=5,35 х+(6,4-4,91)=5,35 х+1,49=5,35 х=5,35-1,49 х=3,86 №2 у+(9,31-7 1/4)=8,2 у+(9,31-7,25)=8,2 у+2,06=8,2 у=8,2-2,06 у=6,14 №3  (7,43-2 3/25)+х=7 (7,43-2,12)+х=7 5,31+х=7 х=7-5,31 х=1,69 №4  (8,61-3 3/4)+у=12,1 (8,61-3,75)+у=12,1 4,86+у=12,1 у=12,1-4,86 у=7,24
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