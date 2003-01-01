Внутренняя и наружная политика в древнерусском государстве при Ярославе Мудром

Гость: Гость:

Внутренняя политика: - Издал первый свод русских законов "Русская Правда" - занимался градостроительством: - строил города (Ярослав, Юрьев) - расширял Киев - строил множество церквей (1037 год - заложен собор Святой Софии в Киеве, а в 1047 году - собор Святой Софии в Новгороде) - построил "Золотые ворота" в честь победы над врагами - способствовал развитию образования и культуры: - строительство школ и библиотек - развитие грамотности - поддержка переводческой деятельности Внешняя политика: - походы на балтское племя ятвягов и на Литву - укрепление дружественных отношений с Польшей, Норвегией, Швецией путем заключения династических браков - 1036 год - победоносный поход на печенегов