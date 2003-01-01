64х2003+95098:34х3 помогите решить пример 1 действие внизу 2 3 и так далее

Математика
64х2003+95098:34х3 помогите решить пример 1 действие внизу 2 3 и так далее
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 64*2003=128192 2) 95098/34=2797 3) 2797*3=8391 4) 128192+8391=136583
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Какой общий знаминатель 2+a и a-2
Ответить
Математика
Полный оборот колесо совершает за 24 минуты где окажется кабина с номером 1 через 12 минут через 6 минут через 20 минут ?
Ответить
Русский язык
Что такое добрата,добро? пожалуйста помагите
Ответить
Математика
В хозяйстве было 23 утки, гусей - на 13 меньше. кур было столько, сколько уток и гусей ??месте. сколько кур было в хозяйстве?
Ответить
Математика
С участка собрали 5ведер крупного картофеля и 3 таких же ведра мелкого.Сколько кил??граммов картофеля собрали с участка,если в ведре помещается 12к...
Ответить