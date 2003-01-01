64х2003+95098:34х3 помогите решить пример 1 действие внизу 2 3 и так далее
Математика
64х2003+95098:34х3 помогите решить пример 1 действие внизу 2 3 и так далее
Ответ(ы):
Гость:
1) 64*2003=128192 2) 95098/34=2797 3) 2797*3=8391 4) 128192+8391=136583
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