Какой общий знаминатель 2+a и a-2

Алгебра
Какой общий знаминатель 2+a и a-2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(а+2)  (а-2) , для первой скобки (а-2), для второй скобки (а+2), т.е. общий знаменатель будет  а²-2² = а²-4
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