Что такое добрата,добро? пожалуйста помагите
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Что такое добрата,добро? пожалуйста помагите
Ответ(ы):
Гость:
Доброта - это стремление помочь людям, причём не требуя за это благодарности. Это свойство души, позволяющее не оставаться равнодушным к бедам других, оказываться рядом тогда, когда это так необходимо человеку. Например: "Доброта и сочувствие – основа характера россиян, всегда стремящихся прийти на помощь не только ближнему, но и совсем незнакомому человеку. Доброта - это и нежное, заботливое отношение к людям, всему живому на земле. Например: "Доброта ребёнка проявляется в его ласке к кошке или щенку, в его уходе за цветами, доброте нужно учить с самого детства." Добро — общее понятие морального сознания, категория этики, характеризующая положительные нравственные ценности.
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