Укажи слова в которых звуков больше чем букв Елка майка если люстра мелочь юбка
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Укажи слова в которых звуков больше чем букв Елка майка если люстра мелочь юбка
Ответ(ы):
Гость:
Елка 4 буквы 5 звуков ,майка 5 букв 5 звуков
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