Раздели текст на предложения. Раставь знаки препинания. Вот медуза как она красив?? как плавно плывет я взял медузу на ладонь в ладони кисель Где же медуза я опус

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Раздели текст на предложения. Раставь знаки препинания. Вот медуза как она красив?? как плавно плывет я взял медузу на ладонь в ладони кисель Где же медуза я опус

Автор: Гость