Раздели текст на предложения. Раставь знаки препинания. Вот медуза как она красив?? как плавно плывет я взял медузу на ладонь в ладони кисель Где же медуза я опус
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Раздели текст на предложения. Раставь знаки препинания. Вот медуза как она красив?? как плавно плывет я взял медузу на ладонь в ладони кисель Где же медуза я опус
Ответ(ы):
Гость:
Вот медуза. Как она красива! Как плавно плывет! я взял медузу на ладонь. В ладони кисель. Где же медуза? я опус?
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