Одна из сторон прямоугольника из сторон прямоугольника на 7 см больше другой,а его диагональ равна 13 см

Математика
Одна из сторон прямоугольника из сторон прямоугольника на 7 см больше другой,а его диагональ равна 13 см
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть 1 сторона - х, тогда 2 сторона- х+7 по теореме Пифагора √(х^2+(х+7)^2) = 13; х=5 см. 1 сторона = 5см, а 2 сторона = 5+7=12см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Раздели текст на предложения. Раставь знаки препинания. Вот медуза как она красив?? как плавно плывет я взял медузу на ладонь в ладони кисель Где ж...
Ответить
Английский язык
Помогите с англом прошу!!!
Ответить
Математика
Олжас измерител длину пути от школы до дома шагами. Он насчитал 85 пар шагов и ещё п?? три шага 26 раз.Сколько шагов он насчитал? Сколько метров от...
Ответить
Русский язык
Прошу 7,8,9 прошуууууууу
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста мне на сегодня очень срочно)))Кто знает как решать, вот прям очень срочно)))И если можно прям по действиям, а не просто ответ...
Ответить