Одна из сторон прямоугольника из сторон прямоугольника на 7 см больше другой,а его диагональ равна 13 см

Математика

Одна из сторон прямоугольника из сторон прямоугольника на 7 см больше другой,а его диагональ равна 13 см

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