Одна из сторон прямоугольника из сторон прямоугольника на 7 см больше другой,а его диагональ равна 13 см
Математика
Одна из сторон прямоугольника из сторон прямоугольника на 7 см больше другой,а его диагональ равна 13 см
Ответ(ы):
Гость:
Пусть 1 сторона - х, тогда 2 сторона- х+7 по теореме Пифагора √(х^2+(х+7)^2) = 13; х=5 см. 1 сторона = 5см, а 2 сторона = 5+7=12см
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