На сколько (кг)возрастет масса 1 кг воды при повышении ее температуры на 81К с=4200Дж(кг*К)

Физика

На сколько (кг)возрастет масса 1 кг воды при повышении ее температуры на 81К с=4200Дж(кг*К)

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