На сколько (кг)возрастет масса 1 кг воды при повышении ее температуры на 81К с=4200Дж(кг*К)
Физика
На сколько (кг)возрастет масса 1 кг воды при повышении ее температуры на 81К с=4200Дж(кг*К)
Ответ(ы):
Гость:
Q=c*m*dt dm=c*m*dt/c^2=4200*1*81/9*10^16=3,78*10^-12 кг
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