Длина садового участка прямоугольной формы 66м, а его площадб равна 2970 м².найди ширину этого участка

Математика
Длина садового участка прямоугольной формы 66м, а его площадб равна 2970 м².найди ширину этого участка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2970:66=45 (м) Ответ: ширина равна 45 метров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На сколько (кг)возрастет масса 1 кг воды при повышении ее температуры на 81К с=4200Дж(кг*К)
Ответить
Математика
16x^2-(4x-1)(4x+1)+2x=7
Ответить
Математика
Олжас измерител длину пути от школы до дома шагами. Он насчитал 85 пар шагов и ещё п?? три шага 26 раз.Сколько шагов он насчитал? Сколько метров от...
Ответить
Русский язык
Укажи слова в которых звуков больше чем букв Елка майка если люстра мелочь юбка
Ответить
Алгебра
Tgx+tg3x/1-tgx tg3x=1
Ответить