Длина садового участка прямоугольной формы 66м, а его площадб равна 2970 м².найди ширину этого участка
Математика
Длина садового участка прямоугольной формы 66м, а его площадб равна 2970 м².найди ширину этого участка
Ответ(ы):
Гость:
2970:66=45 (м) Ответ: ширина равна 45 метров
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