С участка собрали 5ведер крупного картофеля и 3 таких же ведра мелкого.Сколько кил??граммов картофеля собрали с участка,если в ведре помещается 12кг?Решить задачу двумя способами.

Математика

С участка собрали 5ведер крупного картофеля и 3 таких же ведра мелкого.Сколько кил??граммов картофеля собрали с участка,если в ведре помещается 12кг?Решить задачу двумя способами.

Автор: Гость