С участка собрали 5ведер крупного картофеля и 3 таких же ведра мелкого.Сколько кил??граммов картофеля собрали с участка,если в ведре помещается 12кг?Решить задачу двумя способами.
Математика
С участка собрали 5ведер крупного картофеля и 3 таких же ведра мелкого.Сколько кил??граммов картофеля собрали с участка,если в ведре помещается 12кг?Решить задачу двумя способами.
Ответ(ы):
Гость:
1 способ 1)5*12=60(кг)- собрали крупного картофеля 2)3*12=36(кг)-собрали мелкого картофеля 3)60+36=96(кг) - собрали всего картофеля 2 способ 5*12+3*12=96 (кг) - собрали картофеля Ответ:96 кг.
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