Полный оборот колесо совершает за 24 минуты где окажется кабина с номером 1 через 12 минут через 6 минут через 20 минут ?
Математика
Полный оборот колесо совершает за 24 минуты где окажется кабина с номером 1 через 12 минут через 6 минут через 20 минут ?
Ответ(ы):
Гость:
12 мин Пол оборота , 1/4 оборота , 3/4 оборота
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