Полный оборот колесо совершает за 24 минуты где окажется кабина с номером 1 через 12 минут через 6 минут через 20 минут ?

Математика

Полный оборот колесо совершает за 24 минуты где окажется кабина с номером 1 через 12 минут через 6 минут через 20 минут ?

Автор: Гость