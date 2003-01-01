Очень прошу нужна помощь по биологий заранее буду блогодарен.

Биология
Очень прошу нужна помощь по биологий заранее буду блогодарен.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кукушкин лен относится моховидным . В хозяйстве сфагновые мхи они являются нефть или добывание торфа. Хвощи мхи папоротники они не проживут без наличие воды то есть для размножения им нужна вода
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