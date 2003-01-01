В ходе электролиза раствора хлорида никеля (2) на катоде образовалось 7,34 г никеля. ??колько литров газы выделилось на аноде? (н.у.) Расписать электролиз раствора хлорида никеля (2).

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Решение: NiCl₂(раствор)→Ni²⁺+2Cl⁻ K(-) 2H₂O+2e⁻=H₂⁰+2OH⁻ Ni²⁺+2e⁻=Ni⁰ A(+) 2Cl⁻-2e⁻=Cl₂⁰ 3NiCl₂+2H₂O→2Ni+H₂↑+Ni(OH)₂+3Cl₂↑ 1. Найдем количество вещества никеля: моль 2. На аноде выделился газ хлор, поэтому найдем его количество вещества из пропорции (по уравнению у нас 2 моль Ni и по условию 0,1244 моль Ni; по уравнению 3 моль хлора, а по условию пусть будет х моль): 3. Найдем объем хлора: л Ответ:4,18 л