Укажите наиболее типичную оценку в аттестате учащегося Иванова 4 4 3 5 5 5 3 4 4 4 4 4 какую статистическую характеристику вы использовали при ответе?

Алгебра

Укажите наиболее типичную оценку в аттестате учащегося Иванова 4 4 3 5 5 5 3 4 4 4 4 4 какую статистическую характеристику вы использовали при ответе?

Автор: Гость