Укажите наиболее типичную оценку в аттестате учащегося Иванова 4 4 3 5 5 5 3 4 4 4 4 4 какую статистическую характеристику вы использовали при ответе?
Алгебра
Укажите наиболее типичную оценку в аттестате учащегося Иванова 4 4 3 5 5 5 3 4 4 4 4 4 какую статистическую характеристику вы использовали при ответе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4......................
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