Вера на 8 лет старше нины а два года назад нина была в трое моложе веры.сколько теперь лет вере?
Математика
Вера на 8 лет старше нины а два года назад нина была в трое моложе веры.сколько теперь лет вере?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х -возраст Нины, тогда 3х - возраст Веры был 2 года назад сейчас х+2 возраст Нины, а Веры х+2+8 3х+2=х+2+8 3х-х=2-2+8 2х=8 х=4 года возраст Нины был 3*4=12 возраст Веры был 4+2=6 лет Нине сейчас 6+8=14 лет Вере сейчас
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