Сочинить песню или стих

Музыка
Сочинить песню или стих
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стих пойдет, на какую тему?)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(7a-17)•3=... - ... (13x+26):13=... + ...
Ответить
Українська мова
Як буде сонце в прямому і переносному значені?
Ответить
Другие предметы
Что означает слово иже еси на неьесех
Ответить
Русский язык
Какой род у зубра,зебры,выдры и бобры
Ответить
Технология
Когда начата 2мировая война
Ответить