Укажите неверные утверждения : А. наречия обозночают признак действия. Б. наречмя не изменяются. В.наречия имеют полную и краткую форму. Г. наречие имеют полную и краткую форму. Д. наречия могут относиться к одному из трех...
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Укажите неверные утверждения : А. наречия обозночают признак действия. Б. наречмя не изменяются. В.наречия имеют полную и краткую форму. Г. наречие имеют полную и краткую форму. Д. наречия могут относиться к одному из трех родов.
Ответ(ы):
Гость:
Неверные утверждения под Г) наречия имеют полную и краткую форму и под Д) наречия могут относиться к одному из трёх родов.
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