Укажите неверные утверждения : А. наречия обозночают признак действия. Б. наречмя не изменяются. В.наречия имеют полную и краткую форму. Г. наречие имеют полную и краткую форму. Д. наречия могут относиться к одному из трех...

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Укажите неверные утверждения : А. наречия обозночают признак действия. Б. наречмя не изменяются. В.наречия имеют полную и краткую форму. Г. наречие имеют полную и краткую форму. Д. наречия могут относиться к одному из трех родов.

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