УКАЖИТЕ ОДНУ ИЗ ПЕРВООБРАЗНЫХ ФУНКЦИИ f(x)=1/sin²2x-1/x⁵
Алгебра
УКАЖИТЕ ОДНУ ИЗ ПЕРВООБРАЗНЫХ ФУНКЦИИ f(x)=1/sin²2x-1/x⁵
Ответ(ы):
Гость:
F(x)=-1/2*ctg2x+1/4x^4+C
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