Укажите овощи,у которых в пищу используются корнеплоды
Технология
Укажите овощи,у которых в пищу используются корнеплоды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свекла, морковь, репа, редис, турнепс, сельдерей, лоба, арракача.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найти эпитеты, метафоры,олицетворение и сравнение; необыкновенная тишина,мертвая тишина,шумливый,беспокойный сад,белый и ровный свет,головокружит...
Математика
Алгебра
Выясните,какие точки принадлежат графику функции у=корень х 1) А(100;10) 2)В(2;1) 3)С(1,69;1,3) 4)д(-4;2) 5)Е(-4;-2) 6)Ф(7;корень 7) ...