Укажите порядок действий и упростите числовое выражение: 28*2+4 , 28*(2+4) , 100/4+6 , 100/(4+6) , 320-64/8+16 , (320-64)/8+16 .
Математика
Укажите порядок действий и упростите числовое выражение: 28*2+4 , 28*(2+4) , 100/4+6 , 100/(4+6) , 320-64/8+16 , (320-64)/8+16 .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правила - 1 - сначала действия в скобках 2 - сначала умножение/деление 28*2 + 4 =56+4 = 60 28*(2+4) = 28*6 = 168 100/4+6 = 25+6 = 31 100/(4+6) = 100/10 = 10 320 - 8 + 16 = 320 + 8 = 328 (320 - 64)/8 + 16 = 256/8 + 16 =32+16 = 48 Вывод - обращайте больше внимания на скобки в выражениях.
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