Укажите слова в которых все согласные твердые подарки осина ивушка звезды рыбка
Русский язык
Укажите слова в которых все согласные твердые подарки осина ивушка звезды рыбка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыбка- это точно потому что гласные не показывают на мягкость
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