Как выглядит стебель нарцисса? Листья простые или сложные? Как расположены жилки ??а листьях? Ка кие цветки?

Окружающий мир
Как выглядит стебель нарцисса? Листья простые или сложные? Как расположены жилки ??а листьях? Ка кие цветки?
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Гость:
Вот ваш готовый домашней забание
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