Округлить числа .до единиц. 8,34= ;0,651=;19,385=;6,058=; до десятков.29,548=;0,786=;3,509=;11,899=;
Математика
Округлить числа .до единиц. 8,34= ;0,651=;19,385=;6,058=; до десятков.29,548=;0,786=;3,509=;11,899=;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8,34= 8; 0,651= 1; 19,385= 19; 6,058= 6; 29,548= 29,5; 0,786= 0,8; 3,509= 3,5; 11,899= 11,9
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