Площадь некоторых геометрических фигур указана на рисунке.Чему равна (в см2) площадь закрашенной части фигуры? решение

Математика
Площадь некоторых геометрических фигур указана на рисунке.Чему равна (в см2) площадь закрашенной части фигуры? решение
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Гость:
9 во 2 степени + 3 ........................................................................................
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