Перед какими буквами ставиться dan"t

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Перед какими буквами ставиться dan"t
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну этот апостроф ставиться при соеденение слов как do +not = don't, is+not = isn't, are + not = aren't, did+not = didn't и т.д.  Также используеться когда хотим сказать пренадлежность предмета к кому-то, например, Jack’s picture - картина Джека Правила перед какими буквами ставиться - как такого нету, так как апостроф не такуж и часто употребляется
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