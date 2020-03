Перед какими буквами ставиться dan"t

Гость: Гость:

Ну этот апостроф ставиться при соеденение слов как do +not = don't, is+not = isn't, are + not = aren't, did+not = didn't и т.д. Также используеться когда хотим сказать пренадлежность предмета к кому-то, например, Jack’s picture - картина Джека Правила перед какими буквами ставиться - как такого нету, так как апостроф не такуж и часто употребляется