48 кг 57 г- 18кг 869 г=

Математика
48 кг 57 г- 18кг 869 г=
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48 кг 57 г - 18 кг 869 г = 29 кг 188 г
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