48 кг 57 г- 18кг 869 г=
Математика
48 кг 57 г- 18кг 869 г=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48 кг 57 г - 18 кг 869 г = 29 кг 188 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В школе n39 на первом этаже расположен бассейн. Длина бассейна составляет 15 метров, ширина - 10 метров, а глубина - 2 метра. Какой обьем воды нужн...
Русский язык
Придумай клички животных и у тебя получится стихотворени . Запиши его. Кошка, соба??а, петух, козел воробей поросенок . Слова для справок: смешинка...
Математика
Впиши пропущенные в тексте задачи числа и слова если её решением является выражение (30+30:2)*2 длина прямоугольника _см а ширина в _раза _.Чему...